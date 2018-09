USA mohou poskytnout Rusku pomoc v pátrání po úlomcích Il-20

Mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov v úterý sdělil, že pátrání v oblasti pádu ruského Il-20 v Sýrii pokračuje.

„Víme o ztrátě ruského vojenského letadla. Naše lodě jsou připraveny poskytnout pomoc na moři kterékoli zemi, budou-li o to požádány, je to hlavní povinnost námořníků," řekl mluvčí 6. flotily USA.