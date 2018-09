Pro řešení evropské migrační krize Trump údajně navrhl postavit zeď přes Saharu

Josep Borell, který v minulosti mimo jiné zastával úřad předsedy Evropského parlamentu, neupřesnil, kdy přesně americký prezident svůj výrok pronesl. Britský bulvární list The Sun s odkazem na diplomatické zdroje tvrdí, že k tomu mělo dojít během červnové návštěvy Bílého domu krále a královny Španělska , které se Borell zúčastnil.

Zeď, kterou měl Trump údajně navrhnout, by měla být dlouhá přes 5 tisíc kilometrů a, s ohledem na náklady Trumpovy zdi na hranicích s Mexikem, by stála přes 2 triliony korun. Na její stavbě by se mělo podílet přes 90 tisíc dělníků. Není však jasné, jak by tato zeď mohla stát na afrických dunách.

© AFP 2018 / Mahmud Turkia Rakouský předseda obranného výboru požaduje po EU obsadit severní Afriku (VIDEO)

Se svým tvrzením Borell přišel během oběda v Madridu, který organizovalo prestižní kulturní sdružení Club Siglo XXI. Jak uvádí španělský deník El Pais, Borell dal najevo, že s touto myšlenkou nesouhlasí a upozornil, že je nutné provádět politiku, která počítá s tím, že se v příštích dvaceti letech africká populace zdvojnásobí.

Během oběda Borell vyrukoval také s kritikou italského pravicového ministra vnitra Mattea Salviniho. Ten v červnu odmítl pustit do italských přístavů loď s 600 migranty na palubě, které pak muselo přijmout Španělsko.

Španělsko nahradilo Řecko a Itálii jako hlavní migrační destinaci. Agentura Frontex v srpnu zaznamenala celkem 12 500 migrantů, včetně 6 500 dětí, kteří se dostali na španělské pobřeží. Většina z nich pochází z Maroka, Guineje a Mali. V uplynulých osmi měsících se téměř 30 000 migrantů snažilo dopravit do Evropy přes západní Středomoří. Jedná se o dvojnásobek počtu, který byl zaznamenán v minulém roce.