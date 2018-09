Média informovala o problémech Ukrajiny ohledně získání tranše od MMF

Jednání ukrajinské vlády se zastupitelským úřadem Mezinárodního měnového fondu (MMF) nepřineslo očekávaný výsledek. Píše to ukrajinský deník Ukrajinské Noviny.

Strany měly podepsat memorandum o spolupráci v novém programu financování Stand-by, který by nahradil současný program EFF. Nicméně, deník byl obeznámen s tím, že v průběhu jednání fond odmítl vyčlenit peníze, a to až do té doby, dokud Parlament Ukrajiny neschválí rozpočet na rok 2019.

Dříve tato podmínka nebyla zmiňována, proto se Kyjev domníval, že bude tato otázka aktuální až v prosinci. Právě tehdy totiž parlament schvaluje rozpočet. Ukrajinská vláda přitom plánovala, že obdrží první tranši v hodnotě 1,9 miliard dolarů na nový program již na konci října.

Úřad MMF den předtím ukončil svou práci v Kyjevě. Organizace uvedla, že i nadále probíhá diskuze ohledně dalšího financování Kyjeva. Do detailů však nezacházela.