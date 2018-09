Americký moderátor rádia o Rusku: „Zamiloval jsem se do vás!“

Pokud jde o první dojmy Američana týkající se Ruska, souvisejí s jeho dětstvím. Tehdy mu jeho otec daroval glóbus a malý James se divil: „Wow, co je to za zemi? Je tak velká! Největší! (…) Přátelíme se s ní? Jsme super a oni jsou opravdu velcí, takže taky musí být super."

První dojem z Moskvy si americký rodák udělal v roce 2001. Tehdy napsal: „Je zde příliš mnoho šedých budov, všechno je šedé a nízké," cituje slova Adama portál RuOpen.

V době, kdy v New Yorku probíhala válka firemních značek, Moskva (rok 2001) ještě nic podobného nezažila. „Existovaly obchody, které nesly název Potraviny. A co budete kupovat v takovém obchodě? Potraviny. Kde koupíte obuv? V obchodě s názvem Obuv. A kde nakoupíte oblečení? V obchodě s názvem Oblečení."

Šok však Američan zažil, pokud šlo o taxi: „Můžete zastavit jakéhokoli řidiče, domluvit se na ceně a on vás odveze. Jak je to možné? To mám nastoupit k někomu do auta, když vůbec nevím, o koho se jedná?"

Adama Jamesa ohromily také ruské fronty. „Jen v Rusku se můžete zařadit do řady a na všechny pokřikovat, že tady stojíte vy a pak si někam odejít. Jedna pokladna, druhá pokladna. Ale řada je jen jedna. Vždy se ale najde člověk, který stojí ve dvou řadách zároveň."

Poté, co James dokončil studium v Moskvě, rozhodl se, že v Rusku zůstane. A od jeho rozhodnutí uplynulo již více než 10 let. Američan je se vším spokojen. Jediné, co mu chybí, jsou americké bufety.

Adam se domnívá, že mezi Rusy a Američany existuje hodně rozdílů. Jsou však i věci, kterými by se měly tyto země vzájemně inspirovat. Podle Adama by si Amerika měla vzít příklad z ruského metra a také z úcty ke kultuře. „Kultura je pro vás na důležitém místě! Je to jedna z vašich cenností. Jedna z těch nejlepších věcí, kterou můžete darovat světu! Autoři, hudba, malířství, divadlo."

Adam se do Ruska zkrátka zamiloval. „Uměním žijete. A kvůli tomu jsem se do vás zamiloval — kvůli vašemu vztahu k umění, jako k věci, která má cenu, ale není vyčíslena penězi. To chápete mnohem lépe než my. Protože u nás je všechno o byznysu," řekl Adam.

Co by ale Adam rád přenesl do Ruska, je americký úsměv. „Přede mnou je člověk a ne překážka, kterou je potřeba překonat. Jedním z mých hlavních úkolů je, abych pomohl Rusům pochopit Američany a Američanům zase pochopit Rusy. Být jakýmsi mostem," sdělil moderátor pro RuOpen.