V Rusku zaznamenali nové známky globální katastrofy

Mezinárodní skupina vědců zaznamenala známky nestability ledovcového komplexu Vavilova, který se nachází na souostroví Severní země. V posledních letech se pohyblivost ledovce prudce zvýšila a v roce 2015 dosáhl jeho pohyb rychlosti až 25 metrů za den. A to i přesto, že v polovině minulého století nepřesahoval pohyb několik centimetrů denně.

Článek byl zveřejněn v časopise Earth and Planetary Science Letters.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Byla vysvětlena příčina nejstrašnější katastrofy na Zemi

Dříve se mělo za to, že se ledovce, které leží v severních šířkách, vyznačují zvláštní odolností vůči globálním klimatickým změnám. I když se ledovcovitá vrstva v Arktidě Antarktidě kvůli zvyšování průměrné teploty atmosféry začíná zmenšovat, vědci neočekávali, že to bude mít na stabilní ledovce až takový vliv. Nové údaje však ukazují, že ledovce jsou vůči oteplení zranitelné a jejich tání může způsobit zvýšení hladiny moří až o jednu třetinu metru.

Podle vědců došlo asi před 500 lety k mírnému posunu západní části ledovcového komplexu směrem k moři. Stalo se tak kvůli srážkám. Když začala spodní část ledovce tát, posun se urychlil kvůli menší síle tření, přitom ale začal tát ještě rychleji. Do roku 2015 se horniny pod komplexem staly velmi kluzkými, což značně urychlilo sesuv ledovce. Odborníci podotýkají, že během třiceti let, do roku 2015, se část ledovce posunula o dva kilometry a objem „ztraceného" ledu činil 1,2 kilometrů krychlových. V letech 2015 a 2016 roztálo celkem 4,5 km krychlových ledu.