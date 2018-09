Lavrov: Rusko-turecká dohoda o Idlibu je pouze dočasným krokem

Dohoda mezi Ruskem a Tureckem o Idlibu je pouze dočasným krokem. V pátek to uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Demilitarizovaná zóna má zabránit ostřelování ruských a syrských jednotek na základně Hmímím.

© Sputnik / Iliya Pitalev Čína USA protestuje proti sankcím zavedeným kvůli spolupráci s Ruskem

„Co se týče dohody mezi Ruskem a Tureckem o Idlibu, jejím cílem je, v první řadě, odstranit teroristickou hrozbu. Zcela jasně se jedná o dočasný krok, neboť byla vytvořena pouze demilitarizovaná zóna," uvedl Lavrov na tiskové konferenci.

Lavrov dodal, že podle dohody by měla Fronta an-Nusrá* do poloviny října opustit demilitarizovanou zónu v Idlibu a všechny těžké zbraně by odtud měly být staženy.

Šéf ruské diplomacie zmínil i nové americké sankce. Podle něj se totiž jedná o další příklad nepoctivé konkurence.

„Nové sankce proti ruským fyzickým a právnickým osobám nás už přestaly překvapovat," poznamenal ruský ministr. „Co se týče (stíhaček, pozn. red.) Suchoj a závodu v Komsomolsku na Amuru, jsou tyto sankce samozřejmě dalším příkladem nepoctivé konkurence," uvedl Lavrov.

Podle něj jsou v Moskvě přesvědčeni, že sankce zcela zdiskreditovaly dolarový systém.

Ve čtvrtek uvalily Spojené státy sankce na celkem 27 ruských občanů a šest společností, včetně leteckého závodu v Komsomolsku na Amuru. Spojené státy rovněž uvalily sankce na Čínu, a to kvůli nákupu deseti ruských stíhaček Su-35 a protiraketových systémů S-400.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.