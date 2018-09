Merkelová projednala nelegální migraci s lídry EU. Na čem se dohodli?

Lídři zemí EU se na neformálním setkání v rakouském Salzburgu vyslovili za užší spolupráci se zeměmi severní Afriky, která by měla přispět v boji proti nelegální migraci přes Středozemní moře.

Angela Merkelová chce prosadit dohodu s Egyptem, Tuniskem, Marokem a Libyí, která by se podobala té, jež byla uzavřena před dvěma lety s Tureckem. Ankara se podle ní zavázala, že pomůže Evropě vypořádat se s více než třemi miliony uprchlíků výměnou za finanční pomoc ve výši několika miliard eur.

„Budeme potřebovat dohody a smlouvy, které se podobají dohodě mezi Evropskou unií a Tureckem," řekla Merkelová a dodala, že si uvědomuje, že každá země vyžaduje zvláštní přístup.

Na dvoudenním summitu, který se věnoval migrační politice EU, došlo ke shodě, že pro omezení nelegální migrace přes Středozemní moře je nutné posílit spolupráci s Egyptem , Tuniskem, Marokem a Libyí. Merkelová dále podotkla, že je nutné rozvíjet v tomto regionu ekonomickou spolupráci a soukromé investice. Osmadvacítka podpořila iniciativu společného summitu s arabskými zeměmi v Egyptě, který se má konat v únoru.

Po neúspěchu s migračními kvótami se v červnu země EU dohodly na tom, že se pokusí zastavit nelegální migranty na vnějších hranicích EU. Za tímto účelem chtějí navázat spolupráci se zeměmi severní Afriky, kde mají vzniknout „vyloďovací platformy". Na území vybraných zemí EU mají být zřízena zvláštní centra, která mají vyřizovat žádosti o azyl. Členské země mají pak uprchlíky přijímat dobrovolně. Žádná země se ale zatím nepřihlásila, že chce hostit toto centrum.

Jak uvedl rakouský kancléř Sebastian Kurz, na kterého připadá předsednictví EU, země podpořily zvýšení kapacit evropské pohraniční služby Frontex. Komise navrhovala do roku 2020 osminásobně zvýšit personál, a to až na 10 000 členů. Nicméně Itálie, Španělsko, Řecko a Maďarsko se obávají, že by mohlo dojít k porušení jejich suverenity.