Čína a Indie budou zpracovávat zlato v Rusku

Čínská společnost China National Gold vloží kolem 460 milionů dolarů do projektu Ključevského naleziště zlata v Zabajkalském kraji, dalších 65 milionů dolarů investuje indická společnost SUN Gold, objem výroby bude tvořit kolem 6 tun zlata ročně, uvádí se ve zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu RF.

Během zasedání rusko-čínské podkomise pro spolupráci v oblasti průmyslu podepsaly čínská společnost China National Gold a akciová společnost Rudnik Zapadnaja-Kluči smluvní dokumenty pro přechod k praktické realizaci projektu Klučevského naleziště zlata, vysvětluje ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Realizace projektu předpokládá zapojení čínských investic ve výši kolem 460 milionů dolarů. Společnost SUN Gold chce investovat do projektu dalších asi 65 milionů dolarů. Každoroční objem výroby bude činit kolem 6 tun zlata ročně — to bude silným impulsem pro rozvoj ekonomiky Zabajkalského kraje a zvýší do roku 2020 celkovou těžbu drahého kovu v oblasti o 40 %," vysvětlil ministr Denis Manturov.

Podle jeho slov bude výroba drahých kovů probíhat na území RF, bude vytvořeno více než 2,5 tisíce pracovních míst, z nichž bude minimálně 50 % patřit občanům RF, a podíl ruského zařízení bude muset činit minimálně 40 % ceny zařízení, uvedeného v dohodnutém a předepsaným způsobem schváleném technickém projektu.