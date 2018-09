„To není úroveň diplomata.“ V Nejvyšší radě vyzvali k odstoupení Klimkina

V živém přenosu jednoho ze státních kanálů Klimkin uvedl, že Zakarpatsko je z hlediska hybridního vlivu sousedních zemí riziková oblast, navíc v tomto regionu dochází k rozkvětu pašeráctví. Baloga v odpovědi uvedl, že Zakarpatsko je obýváno jak Ukrajinci, tak i zástupci národnostních menšin, kteří po staletí žijí a pracují v klidu.

„Myslím si, že Porošenko by měl poslat Klimkina do demise. To není úroveň diplomata. Brzy může dojít v jeho řeči k tomu, že my všichni tady v Zakarpatsku, v Bukovině, nejsme vůbec Ukrajinci," oznámil poslanec.

Baloga poznamenal, že „adekvátní lidé" spojují Zakarpatsko s Evropou, lázněmi a minerálními vodami. Klimkin, podle poslance, vypráví o tomto regionu jako „o nějaké díře".