Polský ministr: přátelit se s Ruskem pro Polsko znamená škodit vlastním zájmům

Varšava by mohla navázat dobré vztahy s Moskvou, ale pouze na úkor vlastní bezpečnosti, oznámil polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz. Aby se zabránilo Rusku v dalším prosazování své „revizionistické politiky“, Poláci se pokoušejí získat od USA trvalou vojenskou základny, uvedl ministr.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky V Polsku označili za nebezpečí rozmíštění vojenské základny USA na svém území

Zároveň ujistil , že nikdo na Západě ani neměl v plánu posunovat vojska na východ, dokud Rusko nezasáhlo do situace na Ukrajině.

„Rusko si myslí, že naše politika je v rozporu s jeho životními zájmy. Americká vojenská přítomnost v této části Evropy, o kterou usilujeme, by omezila možnost Moskvy provádět revizionistickou politiku," sdělil Jacek Czaputowicz a zdůraznil, že pokud by se Polsko zřeklo svého hlavního cíle, zajištění své bezpečnosti, pak by v zásadě mohlo naladit vztahy s Ruskem.

Czaputowicz vysvětlil, že nikdo v euroatlantickém společenství by nepřemýšlel o přesunu vojsk na východ, kdyby nedošlo k událostem z roku 2014 na Ukrajině. „Právě v této souvislosti se Polsko snaží zajistit, aby v této části Evropy sídlilo více amerických vojsk. A nejlépe, na trvalém základě," dodal ministr.

Podle názoru politika, přítomnost amerických vojsk v Polsku neporušuje závazky NATO vůči Rusku a poznamenal, že Kongres USA může tento projekt zcela podpořit. „Jak demokraté, tak i republikáni, vnímají Rusko jako hrozbu, a proto mají pozitivní postoj vůči našemu jednání. Tento proces se posunuje dopředu," uzavřel Czaputowicz.