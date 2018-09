Média: Izrael se obává, že mu Rusko „přistřihne křídla“

Reakce Ruska na incident s Il-20 v Sýrii by mohla vést k omezení letové zóny izraelského letectva na území Sjednocené arabské republiky. Oznámil to deník Haaretz.

Jak informoval deník, Izrael doufá, že se Moskva omezí na uzavření vzdušeného prostoru pouze na období jednoho týdne a že se neuchýlí k dalším sankcím, jako je zákaz létání nedaleko svých základen na severu Sýrie. To by totiž blokovalo přístup izraelskému letectvu na území nacházející se severně od Damašku.

© Sputnik / Alexander Rybalchenko Izrael předal Rusku informace o katastrofě Il-20

Podle verze deníku by taková opatření mohla vést k vytvoření bezpečných zón pro vládní vojska Sýrie a Hizballáhu. Také by to Íránu umožnilo upevnit svou pozici v daném regionu.

V materiálu se uvádí také slova izraelského ministra obrany Avigdora Liebermana. Ten oznámil, že jednání s vysoce postavenými ruskými představiteli, kterého se zúčastnil spolu s premiérem Benjaminem Netanjahu, stejně jako vyslání delegace do Moskvy v čele s velitelem Izraelského vojenského letectva Amikamem Norkinem, svědčí o tom, že jsou mezi oběma státy dobré vztahy. Navíc to podle něj poukazuje i na to, že se Izrael kvůli tragédii cítí nepříjemně.

Deník uvádí, že si Izrael v posledních letech zvykl na to jednat na „severní frontě", a to prakticky bez přestávek. Poté, co v únoru syrské systémy protivzdušné obrany sestřelily izraelský letoun F-16, dospěl Tel Aviv k takovému závěru, ale pokračoval v zásazích do suverénního státu. A to i navzdory skutečnosti, že se tyto operace staly mnohem nebezpečnější.

Tragédie Il-20

Podle ministerstva obrany dne 17. září izraelští piloti, kteří se „zakrývali" ruským průzkumným letadlem Il-20, vystavili tento letoun úderu syrské protivzdušné obrany. Letoun Il-20 se zřítil do moře asi 27 kilometrů západně od města Baníjás. V důsledku tohoto neštěstí zemřelo celkem 15 vojáků.