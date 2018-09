Deník uvádí, že některé ukrajinské podniky a koncerny uplatňují podvodné schéma, aby se vyhnuly placení daní a jednoduše tak svou zemi okrádají.

© AFP 2018 / Sergey Bobok Ukrajina se dohodla s MMF na zvyšování ceny plynu pro obyvatelstvo

Evropská unie má přitom o všech těchto podvodech vědět, ale nepodniká žádná protiopratření. Spíše naopak — i nadále poskytuje kyjevským úřadům finanční podporu. Od roku 2014 poskytla EU Ukrajina finanční pomoc v hodnotě jedenáct miliard eur, z nichž se tři miliary do ukrajinské pokladny vůbec nedostaly.

O čtyři roky později v Bruselu zapochybovali a rozhodli se, že zjistí, na co byly vynaloženy prostředky evropských daňových poplatníků. I nadále si však většina evropských úředníků zakrývá oči před tím, co se děje na Ukrajině, a to kvůli situaci s Ruskem. Proto se snaží nekritizovat kyjevské úřady.

„Skupinám oligarchů na Ukrajině jsou vypisovány bianko šeky a poskytovány různé úlevy," prozradil deníku poslanec Evropského parlamentu z levicové frakce Helmut Scholz.