Prezidenti RF a Turecka Vladimir Putin a Tayyip Erdogan se v pondělí v Soči dohodli, že do 15. října vytvoří demilitarizovanou zónu podél demarkační linie ozbrojené opozice a vládních vojsk v syrské provincii Idlib, a ministři obrany těchto dvou zemí podepsali memorandum o stabilizaci situace v Idlibské zóně deeskalace. Tragická událost s IL-20 následkem akce izraelského vojenského letectva se stala pozdě večer téhož dne, několik hodin po summitu.

„Nelze zcela oddělovat uzavření memoranda v Soči a událost, k níž došlo několik hodin poté, kdy byly výsledky jednání zveřejněny, to znamená izraelský útok na Latákii a katastrofa IL-20. Jsme přesvědčeni, že to nebyl prostý izraelský útok, ale že se to stalo pod rouškou USA a Evropy. Je třeba se dívat na tyto události v širším kontextu. Tyto strany — USA, Evropa, Izrael — se domnívají, že memorandum v Soči dělá z agresora Erdogana osvoboditele Sýrie od zbytku obyvatelstva — ozbrojenců shromážděných v Idlibu. Erdogan tak mění svou pozici nehledě na to, že média o tom nehovoří," řekl agenturní zdroj.

Podle názoru al-Ubuda Izrael v této situaci spěšně zaútočil na syrské objekty „s cílem, aby jako první zasáhl do této dohody nebo řady dohod, uzavřených na úrovni regionu". „Protože Izrael si jasně uvědomuje, nacházeje se pod ochranou USA a Evropy, že díky tomuto memorandu region přejde do stavu stability a výměnou za bezpečnost regionu bude absence USA," domnívá se generální tajemník syrského parlamentu.