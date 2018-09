V USA chtějí nahradit Rusko na postu „hlavního strašidla“

Podle jednoho ze spolubesedníků portálu obvinily USA Čínu ze „zhoubné činnosti" v oblasti kybernetických útoků, z vměšování se do voleb, a z krádeže intelektuálního majetku.

„Nehodláme dovolit jenom Rusku, aby bylo dráždícím faktorem… Jsou to Rusko a Čína (pozn. spolu)," prohlásil, a dodal, že americké úřady mají „tuny důkazů". Obvinění má vznést Bílý dům, ministerstvo financí, obchodu a obrany, a stát se to má do několika týdnů.

Podle zdrojů existuje také velká pravděpodobnost, že Donald Trump bude i nadále pozitivně mluvit o předsedovi ČLR Si Ťin-pchingovi, aby uhájil jejich vztahy, a obvinění přenechá svému poradci pro obchodní a průmyslovou politiku Peteru Navarrovi.