Dodon byl dočasně zbaven funkce prezidenta Moldávie

„Konstatují se okolnosti, které ospravedlňují dočasné zbavení funkce prezidenta kvůli jeho odmítnutí jmenovat ministry, jejichž kandidaturu navrhl premiér," řekl předseda soudu Michail Poalelunž.

Premiér Pavel Filip předal Dodonovi návrh na jmenování dvou nových ministrů. Jako ministra zdravotnictví, práce a sociální ochrany se plánovalo jmenovat Silvia Radu, ministrem zemědělství a regionálního rozvoje Nikolaje Čubuka. Dodon ovšem vystoupil proti těmto kandidátům.