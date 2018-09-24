„Ukrajinská Barbie“ zveřejnila fotografii s matkou. Lepší by ale bylo, kdyby to neudělala

Tentokrát se 32letá žena zveřejnila fotografii s matkou.Ta ale vypadá dokonce mlaději než dcera.
Matčiny fotografie:
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У моей любимой мамочки сегодня день рождения 🎁 @irina.pashckeeva 🥀🥀🥀 #🌺🌞🌻🌼🌸🥥🍒🌠💎🔮🎀🎉🎉🎈💝⚜️⚜️ Прекрасна как Роза, как Райский цветок, Художник портрет рисовать твой не смог! Ведь ты ослепительна,словно заря, Легко он впал в транс увидев тебя! 💙 Ты лучший подарок и лучший алмаз, Тебя обожаю я Здесь и Сейчас! Пусть жизнь будет танцем твори и сияй, И двери в свой рай для всех отворяй! 👑✨⭐💫🌷🧚🏻🧝🦋🦄🕊🌸💐🌺🌞🌻🌼🌸🥥🍒🌠💎🔮🎀🎉🎉🎈💝⚜⚜ #beauty #мудрость #стихи #красота #идеал #блондинка #космическая
Dceřiny fotografie:
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Интересные были знаки, как всегда показывающие, что я иду верным путем!!! Свет указывает направление и вектор событий, которые я трансформирую по своим технологиям, которые приходят ко мне Свыше. Каждый день я творю новые заготовки для своей совершенной реальности и нужного мне пространства, поля для деятельности. Такого поля, которое выгодно мне. Я не жду милости от Выших Сил, я сама твою все по крупицам, по своему замыслу… Я получила ключи от матрицы, так же к прошлому и будущему, к пространству и времени, к высшему и низшему. И обьединила все в нулевой точке. Множество ответов было найдено, и пока я рассматривала многовариантность в этой вечности, я многое еще нашла важное и нужное там, что помогает маневрировать реальностями легко… Духовная и интеллектуальная работа дает свои плоды, и осознание сейчас распологается вширь постигая и захватывая собой новые пласты и паралели. А то что захвачено, изнутри понято и разобрано по молекулам. Изменяя парадигмы, переоценивая все, и обнуляя, ты получаешь намного больше, чем ты имел. Ты меняешься изнутри, начиная от Духа и образа мысли, до тела, и образа жизни. После этого начинает меняться заряд. И из человека ты становишься нечто большим. Ты чувствуешь уже не только тело и какие то энергетические пласты себя за границами физики, ты чувствуешь эфир полностью. Например ты сидишь в комнате, и ты чувствуешь не только свое тело и допустим Меркабу на 1-2 метра за пределами. Ты чувствуешь все пространство комнаты и вне ее, и распространяешь там свое влияние. Ты можешь манипулировать пространством которое ты чувствуешь как самого себя. Это и есть заряд мага. Быть намного шире и больше, и владеть всем пространством и включая тех кто в нем находится………(продолжение 👇🏻👇🏻👇🏻) #саморазвитие #маг #метафизик #квантоваяреальность #мистика #масон #vril #mariaorsic #mason #metaphysics
V roce 2007 se Lukjanovová stala vítězkou ukrajinské soutěže a získala titul Miss Diamond Crown of Ukraine. Předpokládá se, že podstoupila plastickou operaci zvětšení prsou, blefaroplastiku, rinoplastiku, operaci lícních kostí, liposukci, korekci tvaru rtů a odstranění žeber.
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