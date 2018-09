V USA okomentovali dodávky S-300 Ruskem pro Sýrii

Podle Associated Press, rozhodnutí Ruské federace dodávat S-300 Bolton považoval za „hlavní chybu".

Vyjádřil také naději, že Rusko přezkoumá své rozhodnutí v této věci.

Ministr obrany Sergej Šojgu 24.září zveřejnil opatření pro zvýšení bezpečnosti ruských vojáků v Sýrii jako odpověď na pád IL-20.

Odpovědnost za tuto tragédii Rusko uložilo na Izrael. Podle slov ministra, v souladu s požadavkem prezidenta Moskva vybaví velitelská stanoviště syrských PVO automatizovanými systémy řízení, které mají pouze ozbrojené síly RF. Bude také provádět elektronické potlačení satelitní navigace, palubních radiolokačních stanic a systémů komunikace bojového letectva, která útočí na objekty na syrském území, a co je nejdůležitější, do dvou týdnů předá Sýrii komplex S-300. Ministr poznamenal, že Rusko v roce 2013 na žádost Izraele pozastavilo dodávky S-300 do Sýrie, ale nyní se situace změnila, a ne vinou Ruské federace.