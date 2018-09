Šéf výboru pro obranu Rady federace Ruska: Izraelští piloti v Sýrii záměrně provokovali

„Piloti mají v kokpitu letadla informace o tom, že jsou ozařováni, to znamená, že je sleduje protivzdušná obrana, ať funguje v detekčním režimu, doprovodném nebo v režimu spuštění. Izraelští letci museli vědět, že funguje S-200 vzdušné obrany Sýrie a měli obrátit letadla poté, co byli detekováni," řekl Bondarev.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation