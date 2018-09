Rúhání zkritizoval Haleyovou

V interview pro televizní stanici CNN odpověděla Haleyová na íránská obvinění USA z podílu na teroristickém činu v Ahvázu a Rúhánímu doporučila, aby věnoval pozornost tomu, co děje v jeho zemi.

„Oficiální zástupkyně USA (v OSN) řekla nedávno hrozné věci o teroristickém útoku v Ahvázu a udělala íránskou vládu zodpovědnou za tento čin! Co by si pomysleli Američané, kdybychom řekli to samé o teroristickém činu z 11. září?" napsal Rúhání na Twitteru.

K teroristickému útoku v íránském Ahvázu došlo v sobotu ráno během vojenské přehlídky. Podle nejnovějších údajů přesáhl počet mrtvých 20 lidí, a dalších 60 osob bylo zraněno. Podle informace agentury IRNA převzala odpovědnost za útok skupina Vlastenecké arabské demokratické hnutí v Ahvázu, která má styky se Saúdskou Arábií.

Duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí dříve prohlásil, že za teroristickým útokem na vojenské přehlídce v Ahvázu stojí státy, které jednají pod vedením USA. Ministr zahraničí islámské republiky Mohammad Džavád Zaríf tvrdil, že odpovědnost za teroristický čin leží na „regionálních sponzorech terorismu a na jejich amerických instruktorech".