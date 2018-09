Podle Juščenka za poslední čtyři roky občanské války se sebeuvědomění obyvatelů Donbasu změnilo natolik, že jakékoliv volby, uspořádané kyjevskou vládou, zatím nemají žádný smysl. Jako příklad uvedl nacistické Německo.

„Proč v Německu v říjnu a v listopadu 1945 neprováděli volby na americkém, francouzském nebo britském území? Proč to neprovedli ani v roce 1946? Vždyť Hitler už nežil," zeptal se Juščenko.

© Sputnik / Sergey Averin Ukrajina chystá tři útoky na Donbas, sdělili v DLR

A dodal, že kdyby v Německu v roce 1945 provedli volby, získali by takové výsledky, se kterými by se nemohli vypořádat ani rok nebo dva.

Juščenko zdůraznil, že se obyvatelé Donbasu liší od obyvatelstva ostatních částí Ukrajiny.

„Jak se dají změnit názory člověka. Říct mu, že jsem jeho kamarád? I když chodí do Moskevské církve, mluví cizím jazykem, modlí se o Pavlíka Morozova. <…> Je to očividné, že jsme jiní. Ale nejsme odlišní. Něco jiného bývá i v rodině. Ale dejte možnost dialogu, abych během jednoho nebo dvou let měl možnost intenzivně komunikovat," dodal.