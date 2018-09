Izraelský špionážní program Pegasus infikoval chytré telefony ve 45 zemích (FOTO)

Zpráva společnosti Citizen Lab se čte jako scénář k hollywoodskému filmu. Aniž by to uživatel věděl či s tím souhlasil, shromažďoval izraelský špionážní software Pegasus data z chytrých telefonů a posílal je „pravděpodobně" 36 operátorům po celém světě. Tito operátoři nejsou nic jiného než zákazníci, hlavně vládní úřady, kteří tento izraelský malware nakupují. Díky tomu mohou odposlouchávat rozhovory, komunikaci a pravděpodobně i zajištěné messengery, stahovat data z telefonu a dokonce i samostatně zapínat a vypínat kamery na telefonu.

Tvůrcem programu je izraelská společnost NSO Group. To, že program mohl být používán i pro kriminální aktivity, výrobce odmítá. Společnost se údajně držela zákonů jednotlivých zemí a ve smlouvách s klienty byl záměr jasně vysvětlen. Mluvčí společnosti NSO Group pro Forbes prohlásil:

„Naše produkty zachránily tisíce lidských životů, zabránily sebevraždám, pomáhaly odsouzení drogových bossů, rozkrývaly složité kriminální sítě a pomáhaly rodičům najít jejich unesené děti. To je jen pár příkladů pomoci v kritických situacích, kterou náš systém nabízí."

Tak nevinný, jak ho společnost představuje, ale tento systém, jak se zdá, není. Proti společnosti NSO Group probíhá několik řízení, mimo jiné v Izraeli a na Kypru. Emaily a dokumenty svědčí o tom, že podnik prováděl špionáž ve prospěch královské rodiny Spojených arabských emirátů u jejích konkurentů na Arabském poloostrově.

Přestože se jedná o izraelskou společnost, mezi klienty jsou arabské země: SAE, Katar, Maroko a Jordánsko, dalšími zeměmi jsou Kazachstán, Turecko, Jižní Afrika, Mexiko, USA a Kanada. Dále několik zemí z Evropy.

© Foto: CitizenLab Mapa zemí, kde byl odhalen program Pegasus

Nejasným zůstává fakt, zdali se v těchto zemích jedná o takzvané operátory, nebo o virtuální soukromé sítě (VPN). Třetí variantou je podle vědců to, že operátor provádí v různých zemích špionážní operace:

„Vypadá to, jako by deset operátorů Pegasu provádělo v různých zemích sledování. Zatímco jsme i dříve sledovali výběr cílů, který zacházel za hranice států, ukázalo toto vyšetřování na to, že docházelo k výběru cílů i za hranicemi států a že se jednalo o relativně běžnou praxi. Rozměr těchto aktivit ukazuje, že při aktivitách je celosvětově rozšiřován i exkluzivně vládní špionážní software, který v zemích, kde se nacházeli cíle, mohl být nelegální."

Jak poptávaná je tato technologie u vlád, je vidět na prezentaci izraelského podniku. Zatímco absolutní většina podniků je závislá na dobré reklamě a prezentaci, nemá NSO Group ani vlastní internetovou stránku. Zástupci společnosti jdou hned k vládám a vládním úřadům, kde prezentují své „zboží". Sledování telefonů stojí 650 000 amerických dolarů a ještě 500 000 jednorázový poplatek za instalaci, píše RT. Za provádění špionážních aktivit, které jsou ve většině zemí ilegální, to vypadá jako dobrá a dostupná alternativa, aby bylo možné získat potřebné informace.