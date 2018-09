Vědci našli termity, kteří se úplně vzdali sexu

„Dříve jsme věděli jen o existenci několika druhů včel a mravenců, které sestávají zcela ze samiček. V koloniích termitů, jak to bylo i dříve, vždy panovala pohlavní rovnoprávnost — obsahují stejný počet samců a samiček, kteří se rozmnožují pohlavní cestou. Poprvé jsme ukázali, že to tak nemusí být," prohlásil Toshihisa Yashiro z Kjótské univerzity v Japonsku.

Někteří živí tvorové, například ještěrky či mnoho hmyzu, jsou schopni partenogeneze — samooplodnění. Pro savce není tento způsob rozmnožování charakteristický a neexistuje ani jeden druh živočichů, který by to mohl byť jen teoreticky dokázat.

Sám fakt existence podobných tvorů je velkou záhadou i pro samotné evoluční biology. Podle jejich představ by měli podobní tvorové existovat jen krátkou dobu. Nehledě na to ale někteří žijí již desítky milionů let

Yashiro a jeho kolegové objevili neobyčejný poddruh termitů, kteří žijí v Japonsku, jež ukazují na to, že podobné „antievoluční" praktiky mezi sociálním hmyzem mohou existovat desítky, či dokonce stovky milionů let.