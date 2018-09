K 18. září dlouhé pozice po futures na kurz rublu se na burze CME v Chicagu snížily z 8197 do 4809, a krátké vzrostly z 5303 do 8639. Je to maximální ukazatel od listopadu 2017.

Analytici se domnívají, že je teď správné sázet na obnovu rublu, protože měna posiluje díky růstu ropného kotování a přibližování se k vrcholu daňových výplat.