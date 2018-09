Tereza Spencerová ohodnotila situaci ve světě a nezapomněla na systémy S-300 pro Sýrii

Ve svém příspěvku se hned v prvním bodě věnovala právě Sýrii. Podle ní bude mít díky protivzdušným systémům Rusko perfektní záminku, jak ztížit situaci západním zemím. Navíc to upevní pozici v Sýrii.

„Rusko prý do dvou týdnů dodá Sýrii protivzdušné systémy S-300… z logiky věci plyne, že je budou mít pod palcem ruští vojáci, protože ti syrští asi nemají příslušný výcvik… a z toho plyne, že by se Izrael měl ve svých útocích na Sýrii „krotit"… pro Sýrii to ale současně znamená, že klíčovou část její obrany má Rusko pod kontrolou už zcela otevřeně… nebo jinak, že ruské ministerstvo obrany udělalo zásadní krok, aby se stalo klíčovým „hráčem" na syrském bojišti… sestřelení ruského špionážního letounu s 15 vojáky na palubě tak Rusku dodalo skvělou záminku ztížit plánované (v ruské dikci „nekontrolované") útoky Západu… ještě významnější, než přece jen zastaralé S-300, je rozhodnutí rušit satelitní navigaci, palubní radary a komunikační systémy letadel, které útočí na Sýrii ze Středomoří… nemluvě už o vyhlášení bezletové zóny nad provincií Latákia, kde se nachází ruská letecká základna…"

Pozastavila se však nad tím, že nikdo ani neví, kolik baterií bude do Sýrie dodáno a není vyjasněno spoustu dalších otázek kolem této situace.

„Nicméně, už jen fakt, že se neví o kolika bateriích S-300 je řeč… a že se tak navíc má stát „do dvou týdnů"… nechává prostor pro vyjednávání a handlování… protože ruská reakce se zatím stále omezuje jen na prevenci… těch 15 mrtvých vojáků ale furt visí „ve vzduchu"… zkrátka, pořád není jasné, jakou cenu za ně Izrael (a jeho spojenci) budou muset zaplatit…"

Díky této situaci podle Spenserové vzniká „nová realita" a hrozí, že zkusí USA pro své potřeby otestovat kapacitu ruské protivzdušné obrany. Kvůli tomu by ale hrozila třetí světová válka.

„Američtí vojáci zůstávají v Sýrii na neurčio, oznamuje Pentagon a spol., dokud prý neodejde Írán, ale Írán byl jediný, kdo Sýrii přišel na pomoc proti džihádu. Z pohledu Damašku skutečný spojenec, na rozdíl od USA, které jsou v Sýrii ilegálně a džihád podporovaly. Ruské S-300 drasticky vyeskalují tamní situaci, dodává Trumpův Bolton…"

Na druhou stranu, dodává Spencerová, se však Británie, Francie, Německo, Rusko a Čína dohodly, že vytvoří finanční podporu těm, kteří obchodují s Íránem. Vypadá to tedy spíše, že Trump neizoloval Írán, ale USA.

Dále analytička okomentovala ekonomické momenty aktuální světové politiky.

„Rusové mají vysokou návratnost ze svých investic, US politika je v chaosu, z Bílého domu se podporuje autoritářství a americké vedení v zahraničí je vyprázdněn. USA prostě lžou, konstatuje suše Čína k údajům kolem jejich nynější obchodní války…"

Analyzovala také ruské ropné společnosti. Uvedla několik čísel, které odráží nynější situaci na trhu s ropou.

„Ruský Gazprom pod sankcemi propadl z pozice světové energetické jedničky až na 17. místo… tvrdí S&P Global Platts, do čela se vrátil ExxonMobil, ovšem Lukoil ze šestky poskočil na dvojku. Surgutněfť ze dostal z 135. místa na 35. a tak dál. Zkrátka, nejen Gazpromem žije Rusko…"

Co se týče Číny, ta prý zakázala hongkongskou politickou stranu, která chtěla oddělení od Číny. Což byl podle ní nápadný náznak, že žádné odcházení nebude.

Nezapomněla připomenout, že v Berlíně otevřeli první „šíšárnu" výhradně pro ženy. Je tak výlučně ženská, že do ní nepáchne ani její majitel, Muhammad, aneb jak se gender studie potkaly s islámem, Blízkým východem a podnikatelským nápadem.