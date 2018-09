Vědci objevili snadný způsob zlepšení paměti

Dokonce i malé rozcvičky stačí, aby se posílilo spojení mezi částmi mozku, které jsou odpovědné za vytváření a uchovávání vzpomínek, zjistila skupina vědců z Kalifornské univerzity v Irvine a japonské univerzity v Tsukubě. Výzkum je zveřejněn v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.