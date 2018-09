Delegace Ukrajiny vyhrožovala představitelovi Krymu v OSN

Molochov vystoupil se zprávou, ve které zdůraznil krymské sankce ze strany USA, EU a Ukrajiny. Ochránce práv Sergej Pinčuk vyzval členské země OSN zatlačit na Ukrajinu, kde se porušují práva krymských Tatarů.

© AP Photo / Bebeto Matthews Ochráncům lidských práv z Ruska chtěli zakázat slovo „Krym“ v OSN

Podle Molochova nebyli představitelé Ukrajiny připraveni k vystoupení ruské delegace, proto se ztratili a nepoužili právo odpovědi.

„K jedinému špatnému momentu došlo už po zasedání. Jeden představitel ukrajinské delegace na nás čekal u východu ze sálu zasedání a pohrozil Sergeji Pinčukovi, že ho najdou a pak udělal nepříjemné gesto jedním prstem," uvedl Molochov.

Dodal, že u incidentu jsou hodně svědků.

„Na jedné straně to ponechalo nějaký nepříjemný pocit, ale na druhé to znamená, že my jsme se jich svou řečí dotkli živého. Naše vystoupení zapůsobilo velkým dojmem. O krymský problém projevili zájem zahraniční novináři. Jsme si jistí, že je zapotřebí jezdit častěji na takové zasedání a přinášet pravdu o krymských procesech ve světové společnosti," řekl Molochov.