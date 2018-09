Vlivný politolog: Fašismus se vrací, jelikož nemá žádnou alternativu (VIDEO)

Moderátor diskuze Vladimir Solovjov začal zostra:

„Rehabilitace nacismu vypadá následovně: V belgickém městě Zedelgem odhalili památník lotyšským legionářům Waffen SS. Belgičané nemají problém s tím, že Norimberský proces přiznal Waffen SS za zločinnou organizaci. Estonsko oslavilo 74. výročí osvobození Tallinnu od německé okupace. Tam je tento den označován za „den smutku", nebo také „dnem vzdoru" na počet těch, kdo nechtěl být osvobozen, asi. Ve Lvově prezident Ukrajiny otevřel knižní fórum, kde byla představena kniha Ukrajinští Vikingové — Ukrajinci v divizi SS Viking. (…) Není to tak dávno, co manželka prezidenta Porošenka zahajovala knižní výstavu, kde byla představena kniha jednoho nemálo známého německého autora. Kniha nesla název Mein Kampf Adolfa Hitlera, kterému přísahali věrnost ukrajinští nacionalisté," otevřel diskuzi Solovjov.

Na otázku moderátora, zdali se svět zbláznil, ruský veřejný činitel, divadelní režisér a politolog Sergej Kurgiňan prohlásil: „My jsme ne zcela rozuměli tomu, čím (na Ukrajině — red.) skončí ona „dekomunizace". Vždyť ona má dalekosáhlé následky. Všichni chápeme, že vítězství nad fašismem je zásluha SSSR. To přiznali všichni, i Churchill, i Roosevelt, i další. A celá perioda po válce prošla v tomto duchu."

Následně politolog poukázal na prosté logické spojení mezi očerňováním komunismu na jedné straně a opětovným příchodem fašismu na druhé straně.

„Jakmile se začne ukazovat, jak je komunismu hrozný, začne se přemýšlet nad tím, že ten fašismus, jenž s ním bojoval, vlastně není strašný, možná je dobrý. Zadruhé, je zde jasně vidět krize demokracie evropského vzoru. Pokud budeme hovořit o konci historie, konci člověka, konci humanismu a tak dále, tak všechny ty ideály, které existovali v epoše Thomase Manna a Roosevelta začínají odcházet na druhou kolej — je potřeba je něčím nahradit," řekl Kurgiňan během přímého přenosu.

Poukázal na to, že postmodernismus je špatná náhrada za modernizmus, jelikož žít v „postmoderním chaosu" lze velmi těžko.

„Následuje rozhovor o hodnotách a osudu lidstva. (…) Evropská demokracie říká, že člověk je míra všech věcí. Jaký člověk? Každý? Průměrný? Jaký? Když se mluvilo o vzletu Člověka s velkým Č, tak bylo jasné, jak stavět hierarchii smyslů. Pokud ne, tak dříve či později přicházejí fašisté a říkají: „Tady máte. Vy jste všichni selhali, žádné humanitní hodnoty neexistují," prohlásil politolog.

„Šampionem dehumanizace je fašismus. Jen nyní ho trochu poupravili, kosmeticky zredigovali," řekl.

Zmínil, že v řadách bojovníků proti komunismu jsou i fašisté, i demokraté. Fašismus označil za jev, který přichází v důsledku toho, že nejsou dostupné žádné jiné alternativy.

„Co jsou to antikomunisté? To je široká fronta od demokratů po fašisty. Všichni jsou antikomunisté. Z demokratů jsou lidé stále více zklamaní. Kdo jim přichází na záměnu?" řekl a dodal: „Fašismus se vrací. Neofašismus, neonacismus se vrací. To nejsou oddělené fenomény, to je masový návrat kvůli tomu, že není žádná další alternativa."