10 triků, které vám pomohou vyhnout se nachlazení na podzim i v zimě

1. Nedávejte si diety s nízkým obsahem tuku

Dieta v zimě je samozřejmě špatný nápad, zejména pro nízkotučné diety. Faktem je, že pro normální fungování imunitního systému v těle musí být respektován určitý poměr všech typů buněk. Zejména závisí stav imunity na aktivitě B-lymfocytů, T-lymfocytů a makrofágy. Zde spočívá tajemství. Pro vytvoření imunitního systému jsou rovněž nutné tuky, protože stěny těchto 3 druhů buněk jsou složeny z lipidů. Není překvapivé, že při významném nebo úplném odstranění tuků z menu se snižuje odolnost proti infekčním chorobám.

CC0 / Pixabay Zelenina

Je třeba poznamenat, že přejídání se nevyplatí, protože nadbytek tuků také potlačuje imunitní systém, a přebytečné cukry jsou přímá cesta k obezitě. Nejlepší je vzít na vědomí toto pořadí. Nevynechávejte snídani, a kromě ní si dejte 3 plnohodnotná jídla denně ve kterých budou sacharidy, bílkoviny a velké množství ovoce nebo zeleniny.

2.Stříhejte si nehty nakrátko a nekousejte si je

Je to nejen neelegantní a kazí to vzhled prstů, ale také to vede k chorobám, jak digestivním, tak i infekčním. Aby se zabránilo nežádoucím chorobám odborníci v zásadě radí, abyste se nedotýkali vašeho obličeje, pokud ovšem všude a vždy nechodíte ve sterilních chirurgických rukavicích. Studie ukazují, že lidé, kteří mají ve zvyku dotýkat se očí, nosu nebo úst, mají o 41 % vyšší pravděpodobnost, že onemocní infekčními nemocemi horních cest dýchacích, nemluvě o těch, kdo si kouše nehty „trvale".

© Depositphotos / Dmvphotos Dívka kousá nehty

Navíc lékaři také nedoporučují, abyste v období nachlazení měli dlouhé nehty. V tomto případě je obzvláště obtížné sledovat čistotu kůže a často i po mytí rukou špína zůstává pod nehty, a pak jde do úst při jídle. Dávat přednost krátkým nehtům určitě snižuje riziko možných zdravotních problémů.

3. Čistěte si zuby častěji a měňte svůj zubní kartáček každé 2 měsíce

Pravidelné čištění zubů snižuje pravděpodobnost chorob, eliminuje zdroje zánětu a infekcí v ústech. Když provádíme tuto proceduru, předcházíme pronikání bakterií do plic. V jedné studii izraelských vědců se podařilo zjistit, že pokud si myjeme zuby 3x denně, výrazně tím snižujeme riziko vzniku zápalu plic u pacientů. Mimochodem, to samé platí pro večerní mytí nosu slanou vodou.

Ale pravidelné a časté čištění zubů má také nevýhodu. Odborníci doporučují měnit kartáček každé 3-4 měsíce, během chřipkové sezóny je lépe dělat to častěji, jednou za 1-2 měsíce. To je nezbytné pro zcela objektivní důvody. Na štětinách se hromadí mnoho bakterií, bez ohledu na to, jak dobře a důkladně si umyjete štětec, což může vyvolat onemocnění.

4. Méně stresu a více meditace

Podle výzkumu provedeného na Carnegie-Mellonově univerzitě lidé, kteří mají chronické napětí, mají sníženou imunitu a jsou nemocní častěji. To znamená, že existuje přímý vztah mezi depresivním stavem těla, který vytváří takzvané stresové hormony, a následným oslabením imunitního systému a větší pravděpodobností nachlazení nebo chřipky.

© Foto : Pixabay Žena cvičí jógu

Proto, pokud máte pocit, že jsou vaše nervy napjaté a stav se vám vymyká kontrole, udělejte krok zpátky, vydechněte a udělejte s tím něco. Například se osvědčila meditace. Vědci z univerzity Wisconsin v Madisonu zjistili, že lidé, kteří praktikují meditaci, jsou o 76 % méně náchylní k nemocem. Odpočiňte si a dejte si den pracovního volna, „restartujte" nervový systém po předešlém týdnu, a připravte ho na ten příští.

6. Větrejte častěji

Celkově větrání místností, zejména těch, ve kterých trávíte hodně času, je důležité po celý rok. To platí zejména pro kanceláře, kde lidi jen sedí, ale i v obyčejných pokojích to nebude zbytečné. Co se týče podzimně-zimního období, otevírat okna by se měly alespoň jedenkrát za den, bez ohledu na to, jak moc chladné je počasí. Samozřejmě, je třeba zatopit po dobu 10-15 minut a přejít do jiné místnosti. Je třeba poznamenat, že se nejedná o průvan, ale o větrání, které funguje ve dvou směrech. Vytrácí se viry a bakterie a pomáhá to buňkám vašeho těla, zejména imunitnímu systému, lépe pracovat díky přílivu kyslíku.

6. Mějte dostatečně dobrý spánek, ale bez léků

Kvalitní a správný spánek znamená alespoň 7 hodin odpočinku v určitých denních dobách (mezi 22:00 a 7:00). Studie ukázaly, že lidé, kteří spí méně, než je třeba, jsou oběťmi nachlazení třikrát častěji, protože kvůli tomu slábne imunitní systém.

Je zde jedno významné „ale". Zavést režim odborníci doporučují přírodní cestou, a v žádném případě nesmíte používat prášky na spaní. Proč? Protože jakékoliv léky, které se používají, jsou nepřátelé zdravého imunitního systému. Lepé je vytvořit si zvyk a dělat třeba gymnastiku, nebo se zaregistrujte třeba na jógu, podnikejte večerní procházky, nebo ještě lépe, kupte si správné ortopedické polštáře a matrace.

7. Zapojte chuťové buňky

Pití teplých nápojů bylo dlouho považováno za všelék na nachlazení. Pijeme teplou vodu, bylinné čaje, kuřecí polévku jak pro prevenci, tak i pro léčbu. Ale odborníci radí věnovat zvláštní pozornost nápojům s výraznou chutí, jako je čaj s citronem nebo zázvorem. Kromě zjevného přínosu působí tak, že ulehčí bolesti v krku kvůli více slinám, tyto nápoje však mají další důležité vlastnosti.

© Fotolia / Mizina Sáčky s čajem

Citrón je bohatý nejen na vitamín C, ale také na pektin, přírodní prebiotikum, které pomáhá trávení. Také obsahuje velké množství kyseliny citrónové, která vyčistí ledviny. To vše má obecně pozitivní vliv na imunitní systém. Zázvor má zahřívací a sedativní účinek. Obsahuje velké množství vitamínů a minerálů, včetně chromu, který dokonale odolává jak zimnici, tak horečce. Zázvor je také účinný proti kašli, bolesti v krku a bolesti hlavy, protože je schopen zbavit tělo toxinů a vyčistit tělo.

8. Častěji choďte do sauny

Ve studii rakouských vědců bylo 50 dospělých jedinců rozděleno do dvou skupin a byly pod lékařským dohledem po dobu 6 měsíců. Jedna skupina byla instruována, aby navštěvovala saunu a druhá vedla normální život. Výsledky experimentu byly takové. Lidé z první skupiny vykazovali lepší odolnost proti nachlazení a byli nemocní dvakrát méně.

To je způsobeno tím, že horký vzduch ničí bakterie, a párová léčba má příznivý vliv na imunitní systém. Stojí za to zmínit, že před návštěvou sauny je nutné se poradit se svým lékařem, protože to aspoň je to nebezpečné pro osoby se srdečními problémy a krevním oběhem.

9. Nepřehánějte to s častým mytím

Pravidelný úklid je samozřejmě důležitý, a dokonce nutný. Zvláštní pozornost by měla být věnována mokrému čištění povrchů, na kterých trávíte hodně času. Lékaři také doporučují, abyste si všímali i kulatých klik, vypínačů a jiných podobných prvků, na které my, stejně jako ostatní členové rodiny a návštěvníci, sahají nejčastěji. Je nutné včas zničit nashromážděné mikroby v prachu a nenechat jim množit se a shromažďovat se v takovém počtu, že by to mohlo vést až k onemocněním.

Zároveň je třeba připomenout, že nadměrné používání dezinfekčních prostředků s agresivním složením vede k rozvoji a ke vzniku rezistentních mikroorganismů. Proto neusilujte o 100 % čistotu. Stačí pouze občasné otření houbou s neutrálním nebo jemným čisticím prostředkem.

10. Častěji byste měli trávit čas s těmi, které máte rádi

Smích, pozitivní emoce a pozitivní sociální interakce mají dost velký vliv na imunitní systém. Proto méně komunikovat s lidmi během sezóny nachlazení není moc dobré. K tomu závěru došli vědci, kteří zjistili, že společně strávený čas s blízkými lidmi, objetí a intimní rozhovory dělají naše zdraví silnější.

© Depositphotos / Michaeljung Mladý pár během snídaně

Studie také ukazují, že lidé, kteří jsou v romantických vztazích mají tendenci trpět méně než samotáři. Takže je docela možné, že naše touha v zimě být co nejvíce se svými blízkými, nebo najít si partnera pro večerní posezení je oprávněné nejen psychologickými faktory, ale i biologickými.