V Evropské centrální bance předpověděli nečekaný výsledek obchodní války mezi Čínou a USA

Studie simulovala desetiprocentní americkou sazbu na všechny dovozy a ekvivalentní odvety z jiných zemí.

Jak uvádí Centrální banka, výsledky průzkumu ukazují, že čistá exportní pozice Spojených států by se výrazně zhoršila. „V tomto modelu americké firmy také méně investují a najímají méně pracovníků, což také zesílí negativní efekt."

Podle tohoto scénáře by Čína kompenzovala ztrátu prodejem svých výrobků na jiné trhy. Její ekonomika by v prvním roce rostla trochu rychleji.

Ve zprávě se uvádí, že pokud se do USA bude dovážet méně zboží z Číny, bylo by to vyrovnáno zvýšením čínského obchodu s jinými zeměmi, kde by vývozní země mohly získat podíl na trhu na úkor nákladnějšího vývozu USA.