Co se stane s vaším tělem, když přestanete mít sex? Máme pro vás špatné zprávy

Podle některých analytiků čím méně má člověk sexu, tím více se u něho snižuje libido. Nefunguje to však u všech. Pro některé lidi se myšlenka na sex stává ještě přitažlivější, když jim v životě chybí.

Ženy jsou též upozorňovány na to, že jejich vaginální stěny se mohou oslabit. To se týká zejména žen vstupujících do menopauzy. Vedlejším jevem, který se nejvíc týká starších žen, je snížení přirozené vaginální lubrikace. Stejně jako oslabení vaginálních stěn, i snížení lubrikace způsobuje nedostatek hormonu estrogenu.

I když to může znít nelogicky, mnohé ženy uvádějí, že při snížení počtu pohlavních styků se menstruace stává bolestivější. Odborníci upozorňují, že děloha je také svalem, který se smršťuje během orgasmu, což způsobuje rychlejší uvolnění krve a tudíž zmenšení menstruačních křečí.

Vědci však uklidňují, že při nedostatku pohlavních styků se také snižuje riziko onemocnění infekcí močových cest.

Uvádí se, že muži, kteří mají nedostatek sexu, s větší pravděpodobností trpí erektilní dysfunkcí.

Kromě toho je vědecky dokázáno, že lidé, kteří mají pravidelný sex, se méně stresují než ti, kteří trpí jeho nedostatkem.