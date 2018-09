Ředitel WTO informoval o následcích globální obchodní války

„Napětí roste a sílí, nové sazby, které byly dnes načrtnuty, pokrývají miliardy dolarů, připravují se nová opatření a upřímně řečeno ani nevidíme, kdy tomu bude konec. Pokud tento trend bude pokračovat, bude ohrožena stabilita a tím i růst a vytváření pracovních míst," uvedl Azevedo.

Zdůraznil, že to bude mít vliv na celý svět.

© AP Photo / Ruský ministr financí promluvil o následcích odchodu Ruska z WTO

Azevedo také uvedl, že den před tím byla oznámena revize obchodní prognózy WTO ohledně růstu světové ekonomiky . „Teď předpovídáme 3,9 % (dříve to bylo 4,5 % — red.) — je to stále zdravý růst, ale rovněž to svědčí o tom, že dojde k dalšímu zvýšení obchodních omezení," uvedl Azevedo.

Podle jeho slov organizace zhodnotila několik scénářů, „včetně scénáře globální obchodní války, pokud všechny země budou stanovit sazby při absenci spolupráce." Azevedo zdůraznil, že to způsobí pokles světového obchodu a sníží světový HDP o 7,5 %.

„Samozřejmě musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom předešli takovým scénářům. Existuje zodpovědnost ze strany celého společenství po celém světě," prohlásil Azevedo.