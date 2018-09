V USA je všechno jiné, ale můj sen se splnil! NHL má novou ruskou hvězdu

Generaci Kovalčuka a Ovečkina je již kolem 35 let a brzy bude potřebovat náhradu. Zdá se, že mladý hokejista Andrej Svěčnikov patří k těm, kdo by se měl stát jednou z nových hvězd na blížících se Světových pohárech v letech 2020 a 2023.

I když Svěčnikov nepřiznává svou slávu a říká, že si dosud nezasloužil místo v sestavě pro sezonu, Carolinou je považován za budoucnost klubu. Je v klubových brožurách, je na hlavní stránce oficiálních webových stránek. Je chválen hlavním trenérem Rodem Brindamorem. Předsezónní zápasy „ hurikánu" začaly velmi úspěšně a na kontě Svěčnikova je za tuto sezónu jeden gól a dvě asistence ve třech zápasech.

Hokejista se společně se svou rodinou přestěhoval do Severní Ameriky ve svých 16 letech. V Rusku hrál pouze v MHL a přes juniorské severoamerické ligy se stal jednou z rostoucích hvězd NHL. Na juniorském mistrovství světa v roce 2017 se stal s devíti body jedním z nejlepších střelců. Letos již na mistrovství světa juniorů (do 20 let) znovu upoutal pozornost, když pětkrát úspěšně přihrál.

© Sputnik / Igor Zarembo Bude zimní olympiáda bez hokeje? MOV o tom přemýšlí

Svěčnikov pokračuje v dálkovém studiu v Rusku. O životě v Americe tvrdí, že se značně liší od života v Rusku. Týká se to i způsobu hry hokeje. Podle jeho slov není zvyklý na menší hřiště, prudší údery a rychlejší hru. Ale dá se na to zvyknout.