Turecko chce obnovit hedvábnou stezku s Čínou

Během svého setkání s čínským ministrem Wang Yiem na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku Çavuşoğlu zdůraznil, že „ Turecko věnuje velkou pozornost vztahům s Čínou." Wang Yi odpověděl, že Peking je připraven podporovat vzájemnou spolupráci.

Již před tím Çavuşoğlu prohlásil, že Ankara chce spojit s Čínou své úsilí o oživení staré hedvábné stezky.

Turecko je považováno za bránu do Evropy díky tzv. Moderní hedvábné cestě. V loňském roce byla zahájena doprava na železniční trati spojující Turecko a Ázerbájdžán. Podle odborníků by měla trať pomoci snížit o polovinu potřebnou dobu dopravy zboží z Číny do Turecka. V současné době se po trati převáží 6,5 milionů tun ročně, ale očekává se, že do roku 2034 se to zvýší na 17 milionů tun. Nyní se čínské zboží dostává do Turecka za 15 dní.