Lavrov na VS OSN: Rusko varovalo před novými chemickými provokacemi v Sýrii

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vystoupil se svým proslovem na 73. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Lavrov, který v pátek vystoupil na VS OSN, varoval před jednostranným přístupem a pokusy monopolizovat proces řešení konfliktu na Blízkém východě.

Pokud jde o syrský konflikt, ruský ministr zahraničí varoval před tím, že by se syrští teroristé a jejich patroni mohli pokusit o nové provokace s použitím chemických zbraní. Také dodal, že Rusko považuje tuto možnost za nepřijatelnou.

„Varovali jsme teroristy a jejich sponzory, že nové provokace zahrnující použití chemických zbraní jsou nepřijatelné," prohlásil Lavrov.

Lavrov dále zdůraznil, že obnovení syrské infrastruktury a navrácení uprchlíků do země se musí stát hlavní prioritou mezinárodního úsilí, a to včetně OSN. Dodal, že to musí být provedeno bet „dvojího metru".

Co se týče izraelsko-palestinského konfliktu, který trvá už nějakou dobu, ruský ministr varoval před jednostranným přístupem k této otázce. „I přes složitost situace v Iráku, Sýrii, Jemenu a Libyi bychom neměli zapomínat na dlouhotrvající palestinský konflikt. Spravedlivé řešení je zde zásadní, pokud chceme docílit obnovení Blízkého východu. Chtěl bych varovat před jednostranným přístupem a také před pokusy o monopolizaci mírového procesu," pronesl.

„Budeme se snažit vyvinout veškeré úsilí, a to i v rámci Blízkovýchodního kvartetu, Ligy arabských států a Organizace islámské spolupráce. Vzájemně přijatelné iniciativy musí položit základ pro mírové a bezpečné soužití dvou národů, tedy toho izraelského a palestinského," dodal závěrem Lavrov.