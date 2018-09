Ruská loď, která patří společnosti, pro niž platí sankce, byla zadržena v Jižní Koreji

Ruská loď Sevastopol vladivostocké společnosti Gudzon nebyla v jihokorejském přístavu Busan obstavena, ale zadržena. Oznámil to zástupce Mezinárodní federace dopravních dělníků (ITF) na Dálném východě Petr Osičanskij.

„Loď byla v Jižní Koreji zadržena, nikoli obstavena. Agent přišel na přístaviště a řekl, že lodi nemohou zatím dovolit odplutí. Je podezření, že je to spojeno se sankcemi vůči společnosti Gudzon. Spolu s právníky této společnosti jsme zavolali na různé instance, a to je zatím veškerá informace, kterou disponujeme", řekl Osičanskij a dodal, že se do začátku příštího týden situace nezmění.

28. září bylo oznámeno obstavení lodi, která zakotvila v přístavu Busan pro opravu v polovině srpna.

21. srpna zavedly USA sankce proti ruským lodím a společnostem podezíraným z prodeje ropy do KLDR. Loď Patriot společnosti Gudzon se dostala na sankční seznam poté, co americké družice zaznamenaly její kontakt s čínskou cisternovou lodí Wang Heng-11, která byla dříve usvědčena z porušení rezoluce OSN. Ruska strana vinu Patriotu popírá, protože nepředávala ropu do KLDR přímo. Jiné lodi této společnosti včetně Sevastopolu nebyly dříve objekty sankcí.