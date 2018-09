Saakašvili navrhl, aby byl Porošenko souzen za vlastizradu

„Porošenkovi přeji, aby našel dobrého advokáta, který ho bude hájit, až ho budou soudit za korupci, odcizení mnohamiliardového majetku Ukrajiny a za to, že zneužíval státní moc k osobnímu obohacení, podvedl všechny Ukrajince, a možná i za vlastizradu," řekl Saakašvili.

Prohlásil, že Porošenko se mohl stát největší osobností Ukrajiny , ale „vyměnil tuto možnost za několik miliard dolarů".

„Mohl být slavnější než Mazepa nebo Chmelnický, mohl se stát novým evropským Churchillem. Věřil jsem v jeho ambice, ale on má jedinou ambici — kupec z besarábského přívozu," domnívá se politik.

Kromě toho Saakašvili řekl, že roky Porošenkova prezidentování jsou pro ukrajinský národ „ztracené".

„Ukrajinci ztratili pět let svého života, což je v této době celá věčnost. Posledních pět let je pro Ukrajinu ztracených. Mnoho ztracených životů, několik milionů ztracených obyvatel, kteří odjeli, ztracené možnosti. Přeji lidem, aby co nejrychleji překonali nepochopení a vyrovnali se s touto dobou," řekl bývalý gruzínský prezident.