Zakladatel CNN Ted Turner onemocněl demencí a zapomněl název nemoci

„Je to mírná forma Alzheimerovy nemoci. Je to podobné, ale není to tak špatné, není to smrtelné. Mám… nepamatuji si její název," řekl. Po pauze dodal: „Demence. Nepamatuji si, co je to za nemoc." Turner si postěžoval, že se cítí unavený a zapomnětlivý.

Před tím mu byla stanovena diagnóza manické deprese, ale ukázalo se, že to byla chybná diagnóza.

Turner založil nepřetržitý zpravodajský kanál CNN v roce 1980. V roce 1996 se CNN a další kanály Turner Broadcasting System staly součástí mediální korporace Time Warner, kde Ted Turner zaujal jednu z řídících funkcí. Nicméně v roce 2001 po sloučení Time Warner a AOL byl Turner prakticky vyloučen z vedení, ačkoliv si zachoval pozici viceprezidenta ve sjednocené společnosti. V roce 2003 se vzdal pravomocí viceprezidenta a zůstal pouze členem představenstva. Za další tři roky Turner opustil i představenstvo Time Warner.

Po odchodu z představenstva Time Warner se Ted Turner soustředil na projekty na ochranu životního prostředí, jaderné ozbrojení a kontrolu porodnosti. V roce 2018 Forbes ohodnotil Turnerův majetek na 2,2 miliardy dolarů.