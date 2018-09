Lavrov promluvil o budoucích schůzkách Trumpa a Putina a o zlepšení vztahů

„To, že jsou v současné době tyto vztahy špatné, ba dokonce nejhorší za celou dobu našich styků s USA, to všichni chápeme. To, že schůzky, kterých se oba prezidenti zúčastnili v Hamburku a letos v Helsinkách, byly dost konstruktivní, toho si také všichni všimli. To, že dohody odpovídají zájmům obou zemí a prezidenti je berou kladně — to je můj bezprostřední dojem, protože jsem se těchto schůzek zúčastnil. Je také zřejmé, že ti, kdo mají tyto dohody plnit, s tím nepospíchají z toho či onoho důvodu," prohlásil ruský ministr zahraničí.

Lavrov promluvil také o ustálených formátech rusko-amerických schůzek. Konaly se například schůzky ministrů zahraničí a ministrů obrany ve formátu 2+2, náčelníků generálních štábů, schůzky ruských a amerických týmů na úrovni zástupců zahraničních ministrů za účasti vojenských, zpravodajských a bezpečnostních struktur.

„To vše je nyní pozastaveno. Byl však zahájen dialog, který započal tajemník Rady bezpečnosti Ruska Patrušev a poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Bolton. Ti se v červnu setkali v Moskvě, poté v srpnu v Ženevě a nyní se připravuje další schůzka. To už je něco, co umožňuje zachovávat vztahy a zabránit tomu, aby se nadále zhoršovaly," dodal Lavrov.

Ruský ministr zahraničních věcí rovněž okomentoval možné budoucí schůzky na nejvyšší úrovni mezi Trumpem a Putinem. Podle Lavrova ruský prezident skutečně obdržel pozvání od amerického prezidenta Donalda Trumpa, který byl zároveň pozván na návštěvu Ruské federace.

„Až budou všichni připraveni a budou navrženy termíny, pak se vše ukáže," řekl závěrem Lavrov.