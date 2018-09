Analytik navrhl, jak by EU mohla obejít americké sankce proti Íránu

Společnost zvláštního určení (SPV) zabývající se prodejem íránské ropy, která by měla pomoci Evropské uniii obejít americké sankce uvalené na Írán, bude s největší pravděpodobností fungovat tak, že se bude vyhýbat hotovostním platbám a využije směnný obchod – ropu výměnou za zboží.

O celé události promluvil v rozhovoru pro Sputnik správce portfolia ve společnosti Principal Ivestors Kyle Shostak.

© REUTERS / Raheb Homavandi Ve Washingtonu slíbili, že zmaří pokusy EU obejít sankce proti Íránu

Podle jeho názoru však bude taková konstrukce, za podmínek současného transparentního systému obchodování, velmi křehká.

Na Valném shromáždění OSN pět mezinárodních prostředníků a Írán, pod vedením šéfky diplomacie EU Federicy Mogheriniové, potvrdili, že Írán dodržuje jadernou dohodu. Evropská unie také informovala o vytvoření speciálního mechanismu, který by měl evropským společnostem umožnit pokračovat v obchodování s Íránem, a to nehledě na odstoupení USA z dané dohody a hrozbu amerických sankcí.

Sankce a směnný obchod

Shostak poznamenal, že pro hlubokou analytiku systému obchodování s Íránem v rámci dané společnosti je málo technických detailů. Zkrátka neexistují, jelikož diskuse zatím nejsou na takové předmětné úrovni. Je tedy jasné zatím jen to, že tato SPV je vytvořena pro zvláštní účely. V daném případě tedy k tomu, aby bylo možné prodávat íránskou ropu.

© Sputnik / Alex Panzicov Juncker objevil náhradu za dolar

Podle jeho slov je zřejmé, že účastníci se budou v rámci této společnosti snažit snížit transakce v dolarech, aby se tak vyhnuli riziku zapojení se do systému zprostředkovatelských bank z USA. Odborník se však dále domnívá, že právě kvůli přímé a nepřímé účasti na těchto transakcích, by mohly být na evropské banky uvaleny americké sankce.

„Jediné, co by mohlo opravdu fungovat, je směnný obchod. Vy nám dáte ropu a my vám poskytneme zboží za předem domluvenou cenu," domnívá se odborník.

Mohlo by to fungovat následujícím způsobem — účastníci dané společnosti budou zástupci Evropské unie (velké společnosti), Íránu, případně Číny a Indie. „To jsou hlavní kupci íránské ropy. Rusko není v tomto případě spotřebitelem. Ruská federace spíše odprodávala íránskou ropu, aby uzavřela své dodavatelské závazky," uvádí Shostak. Právě proto si odborník myslí, že RF nebude zahrnuta do tohoto systému.

Nejistá ochrana

„Zřejmě se předpokládá, že tato SPV, která spadá pod evropskou regulaci, bude chránit dané účastníky před americkými sankcemi. Ale ve světě sankcí spadá pod sankce vše, včetně jakékoliv organizace, jejich účtů, bankovních operací a příjemců," pokračuje Shostak.

„Je nepravděpodobné, že by se Spojené státy ve své touze uvalovat sankce omezily pouze na danou společnosti či by se v souvislosti se zavedením sankcí zalekly evropské jurisdikce. A ano, jistě víte, že všechny tyto řeči o SPV jsou lexikonem krize z roku 2008. Byly velmi populární pro stažení aktiv. Tyto struktury prodělaly po krizi zásadní změny. Regulátory po celém světě se na to dívají skrz obří lupu. Proto mám velké pochybnosti o tom, že tato struktura bude opravdu efektivní," dodal závěrem odborník.