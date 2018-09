Tady vás může zabít prakticky cokoliv aneb 10 nejnebezpečnějších pláží na světě

Měkký písek a křišťálově modré vlny – i v tak idylické představě na vás může číhat smrtelné nebezpečí. Zprávy o znečištěných plážíсh se pravidelně objevují v médiích. Přírodní nebezpečí je také vcelku běžné, pro mořské obyvatele jsou to především lidé – útočníci. Nejen moře, ale také písek může být nebezpečný.

Portál The Travel sestavil seznam těch nejhrůznějších pláží a nyní se o nich můžete dočíst i na Sputniku.

Gansbaai, Jihoafrická republika (žraloci)

Krásné pobřeží s nádhernými rekreačními středisky a malými rybářskými vesnicemi je zároveň jedním z hlavních „žraločích" měst na světě. V Gansbaaii je tolik mořských dravců, že je toto místo po celém světě známé jako „Alej žraloků". Oblíbenou atrakcí je potápění se v kleci přímo mezi těmito mořskými dravci.

Tato pláž tedy vůbec není ideálním místem ke koupání, ale, na druhou stranu, je rájem pro milovníky žraloků. Pokud se zdá turistům potápění v kleci až moc extrémní, místní je mohou pozvat na výlet lodí, při kterém mohou turisté pozorovat, jak žraloci požírají místní tuleně.

Darwin, Austrálie (medúzy, žraloci a krokodýlové)

Mangrové keře kolem přístavu jsou rájem pro krokodýly. Těmto místům bychom se měli vyhýbat za každou cenu. Kromě toho by ve vodě mohlo být také velké množství medúz. Plavání do větších hloubek se rovněž nedoporučuje, a to kvůli vlnám a žralokům.

Calangute, Goa, Indie (krávy)

Severní Goa je mezi turisty velmi oblíbená. Pláže jsou proslulé svou krásou a moře zase teplou vodou. V Calangutu se však turisté musí o pobřeží dělit s krávami. Každý den se u vchodu na pláž pasou dvě stáda. Majitelé nemají dostatek zaměstnanců, kteří by dávali pozor na zvířata, takže si krávy dělají, co chtějí. Pro ty, kteří se odváží chodit na pláži bosky, to může mít dost nepříjemné následky.

© Sputnik / Maria Kosareva Calangute, Goa, Indie

Repulse Bay, Hong Kong (řasy a bakterie)

Repulse Bay se nachází v prestižní části Hongkongu. Podél pláže se táhne pobřeží, za kterým jsou vidět mrakodrapy. Na této pláži se však můžete setkat s některými nežádoucími „zajímavostmi". Kromě odpadu a mrtvých ryb je mořská voda plná řas.

© AP Photo / Kin Cheung Repulse Bay, Hong Kong

Nedaleko pláže jsou četná staveniště, odkud se odpad dostává do moře, což vede ke vzniku toxických řas a bakterií. Také písek na pláži, podle portálu Destinationtips, má šedou barvu, a to kvůli tuku, který se na pláž dostává z nedaleké kliniky, kde se provádí liposukce.

Ostrov Pelee, Kanada (řasy)

Studené vody ostrova Pelee mohou sice působit atraktivně, ale často v sobě ukrývají nepříjemné překvapení. Modrozelené řasy, které rostou v jeho okolí, infikují vodu toxickými bakteriemi, které mohou způsobit problémy s kůží a žaludkem.

Když je takových čas opravdu hodně, břeh pláže se zbarví do modrozelena. A to je varování — držte se dál od vody. Velmi nebezpečné je i jíst ryby, které byly vyloveny z těchto znečištěných vod.

New Smyrna Beach, Florida (žraloci)

New Smyrna Beach na Floridě je oblíbeným místem pro plavce a surfaře, stejně jako pro lovce žraloků. Zde se totiž moře doslova hemží žraloky.

I přesto zde velké množství turistů riskuje a v moři plave. Proto nejsou útoky žraloků žádným překvapením. Florida je navíc náchylná k hurikánům, a tak větry činí mořskou vodu ještě teplejší, což je ideálním prostředím pro žraloky.

Ostrov Reunion, Indický oceán (žraloci)

Tento ráj by byl skvělý místem k odpočinku. Ale pověst dalšího hlavního města žraloků mnoho turistů odrazuje. V roce 1999 bylo na ostrově zakázáno zabíjení žraloků kvůli potravě a od té doby se počet obyvatel výrazně zvýšil.

Na ostrově došlo ke spoustě útoků žraloků na lidi a některé z nich dokonce skončily tragicky. To odradilo surfaře od chytání vln v této oblasti. V určité době bylo na ostrově surfování dokonce zakázáno.

© AFP 2018 / Richard Bouhet Ostrov Reunion, Indický oceán

Ostrov Ramree, Barma (krokodýlové)

I na tomto ostrově se nachází velké množství mangrových keřů, což je ideálním prostředím pro krokodýly. Tito predátoři dorůstají do délky až šesti metrů. Ale i krokodýl menšího vzrůstu dokáže snadno zabít dospělého člověka.

Na ostrově Ramree došlo k tragické události během 2. světové války, když se japonští vojáci při ústupu pod nátlakem Britů dostali do bažinaté oblasti. Mnozí z nich byli krokodýly doslova roztrháni. Tehdy utrpělo zranění více než 500 lidí.

Queimada Grande, Brazílie (hadi)

Ostrov u pobřeží Brazílie je známý jako Hadí ostrov a je domovem mnoha zmijí. Turisté a místní obyvatelé jsou často těmito jedovatými plazi ušknuti.

Na metr čtvereční zde připadá až pět hadů. Turistům, kteří se chtějí s těmito plazi seznámit blíže, se doporučuje navštívit chovnou stanici ve městě São Paulo, kde je to mnohem bezpečnější.

Queensland, Austrálie (hadi a medúzy)

Rodiče v některých částech Queenslandu přestali kvůli velkému množství hadů brát své děti na pláž. Mimo to na pláž pravidelně připlouvají medúzy, díky čemuž pláž často vypadá jako bublinkový koberec. Ne všechny medúzy jsou nebezpečné, ale mnohé z nich jsou jedovaté.

Na plážích v Queenslandu žijí rovněž jedovaté mořské ještěrky, kvůli kterým bylo například uzavřeno pobřeží v oblasti Coolangatty.