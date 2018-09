Jedinečný ruský robot dokázal vyléčit neplodné prasátko: První fotky selátek

„Dne 22. září se narodilo šest zdravých selat. Prasečí maminka a její potomci se cítí dobře," uvádí se v popisku fotky.

Prasnice Róza z jedné penzské farmy se proslavila po celém Rusku v březnu roku 2018. Tehdy byla vybrána jako první pacientka, která měla podstoupit operaci určenou k léčbě neplodnosti, a to prostřednictvím jedinečného ruského robotického chirurga.

Operaci vedl hlavní urolog Ministerstva zdravotnictví Ruské federace Dmitrij Puškar, kterému asistoval již zmiňovaný robot. Aby bylo možné přesvědčit se o úspěšnosti operace, dne 26. května byl Róze přivezen ženich Boris, který se aktivně snaží zvýšit počet zvířat na dané farmě. Již v červnu vyšlo najevo, že se samičce podařilo zabřeznout.

Gennadij Borjajev, profesor na Státní zemědělské univerzitě v Penze, již dříve oznámil, že Róza v noci na 22. září porodila šest zdravých selátek. Dodal, že dvě z nich jsou podobná otci, protože jsou skvrnitá jako dalmatíni. Podle vědce by měl tento experiment pokračovat. Odborníci budou i nadále pozorovat, jak se selátka vyvíjí. Poté, co přestanou být krmena mlékem své matky, mají odborníci v plánu, že se Róza znovu setká s Borisem. Očekává se, že další potomstvo by mělo přijít na svět na konci února až na začátku března roku 2019. Poté budou odborníci schopni učinit závěry o úspěšnosti tohoto experimentu.

To, jak moc bude tento experiment s prasnicí Rózou úspěšný, záleží také na rozvoji robotické chirurgie. Lékaři doufají, že pokud vše dobře dopadne, časem by se podobné operace, zahrnující praktické a mobilní roboty vyrobené v Rusku, mohly provádět i u lidí. Robot totiž v lidském těle dokáže dělat velmi malé vpichy a takové rány se hojí mnohem rychleji než při klasických operacích.