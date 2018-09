Zpravodaj Independent: Salvini je dnešní Pilát Pontský, ale ostatní v Evropě nejsou lepší

Italský místopředseda vlády Matteo Salvini je jako Pilát Ponský – nechce na sebe brát zodpovědnost, nepřizná svou vinu, je krutý a bezcitný. K takovému závěru dospěl zpravodaj deníku The Independent Sean O’Grady.

Podle O'Gradyho bychom ale Pilátem Pontským mohli nazvat také Evropu, protože Itálie, Řecko a Malta se samy musely vyrovnat s přílivem uprchlíků. Evropští partneři jim totiž poskytli nedostačující pomoc.

© AP Photo / Luca Bruno Dalajláma: Evropa patří Evropanům, uprchlíci se musí vrátit do svých rodných zemí původu

Novinář se domnívá , že Matteo Salvini by se měl za sebe stydět, protože je člověkem, který napomohl tomu, aby se z původního italského civilizovaného státu stala barbarská země. Dodal, že v dnešní době můžeme v Evropě zaznamenat projevy fašismu. Itálie si, podle jeho slov, již natolik zvykla na tyto tendence, že občas zapomíná, jakým směrem se ubírá.

O'Grady hlásá, že v současné době je Itálie na Západě tím druhým největším vtipem. Prvním je podle něj Donald Trump.

Tento vtip však není příliš legrační. Autor článku se domnívá, že francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseau má pravdu, když srovnává Salviniho s člověkem, který byl zodpovědný za vraždu Ježíše Krista. „Salvini se dnes podobá Pilátu Pontskému. Je to odporné," oznámila. Dále se uvádí, že francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že Itálie se rozhodla dále nedodržovat mezinárodní právo, konkrétně humanitární námořní právo.

© AFP 2018 / Michal Cizek Expert: Česká domobrana není hrozba, je důsledkem migrační krize a selhání armády

Jedná se o tragická a nediplomatická slova, ale za těchto extrémních podmínek jsou spravedlivá. Salvini, stejně jako Pilát Pontský, odmítá převzít zodpovědnost, nepřizná svou vinu, je krutý a bezcitný.

Jak již bylo řečeno, za Piláta Pontského by se dala označit také Evropa.

Právě proto musí Italové přijímat lodě s migranty. Neměli by vytvářet překážky humanitárním organizacím, měli by ukázat italský duch a pohostinnost. „Není třeba démonizovat migranty. Zároveň by Italové opravdu měli dostat více prostředků a sil od svých bohatších sousedů v EU."

Migrační krize i nadále rozděluje Evropu. Vznikla proto, že prakticky všechny evropské vlády se zachovaly jako Pilát Pontský. A tento příběh nebude příliš milosrdný, domnívá se Sean O'Grady.