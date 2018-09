NASA varuje před asteroidem, který se blíží k Zemi a je velký jako Big Ben

Přesné rozměry tohoto asteroidu nejsou dosud známy. Podle informací NASA by však jeho délka měla dosahovat od 70 do 160 metrů. Jak uvádí deník, tento asteroid by svými rozměry mohl překonat i Big Bena či Londýnské oko (London Eye).

Daily Express uvedl, že rychlost, kterou se asteroid SP1 pohybuje, dostahuje zhruba 36 700 mil/hod (tedy asi 60 tisíc kilometrů za hodinu, pozn. red.). K nejmenší vzdálenosti mezi tímto útvarem a Zemí dojde 3. října. Tou dobou by měl asteroid naši Zemi minout ve vzdálenosti 0,03926 astronomických jednotek čili 5,87 milionů kilometrů. Jedná se tedy o patnáctinásobek vzdálenosti Země od Měsíce.

Deník dále podotýká, že navzdory tomu, že se nám taková vzdálenost může zdát neuvěřitelně velká, mohla by mít kolize SP1 se Zemí katastrofální následky.