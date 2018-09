Le Figaro: Francii trápí děti migranti: vypovědět se nedají, ale výlohy jsou velké

Kvůli masovému růstu jejich počtu se tato zátěž ale stává pro francouzské daňové poplatníky neúnosnou.

Francouzský rozpočet praská, píše Le Figaro, příčina tkví v mocném zvýšení temp migrace. Víc než to, jde o nezletilé, jež přicházejí bez doprovodu dospělých. Společnosti, které se zabývají jejich protizákonnou dopravou, nechávají tyto děti u evropských hranic, kde se jejich osudu začínají věnovat humanitární organizace a předávají je do rukou úředníků. Tito místní úředníci, jež se mají postarat o příchozí, nemají dost prostředků na tyto povinnosti: ubytovat, nakrmit, a zařadit stovky, tisíce nově příchozích nezletilců do beztak přeplněných struktur.

V roce 2010 se počet nezletilých migrantů ve Francii činil 4 tisíce, v roce 2017 jich bylo již téměř 15 tisíc, letos se očekává růst na 25 tisíc lidí. A každý přijde francouzský rozpočet na 40-50 tisíc eur ročně. Což spolu s vedlejšími výdaji činí víc než 800 milionů eur.

Jde přitom o ideální klienty kriminálních skupin, jež se zabývají protizákonnou dopravou lidí: nepodléhají standardním pravidlům pobytu pro cizince, nedají se vypovědět ze země, a azyl dostanou automaticky. Víc než to, jakmile se dostanou na francouzské území, mohou pozvat také své rodiče.

Navíc se ani nedají označit za děti: většina tvrdí, že mají 15 až 18 let. Pro ty, kdo je dopravují, je to prostě dar Štěstěny, pro francouzské úředníky je to bezedný sud, a pro země, z kterých prchají, znamená to zbídačení, dospívá k závěru autor článku v Le Figaro.