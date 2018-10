Známý ukrajinský novinář nazval své spoluobčany „národem blbců“

Podle slov rodáka ze Lvova být spisovatelem v jeho zemi je velmi složité, protože Ukrajinci nejsou zvyklí číst.

„Na Ukrajině je velmi špatný knižní trh, jsme nečtoucí národ. Jsme národ blbců, kteří se dívají na televizi a věří tomu, kdo tam vystupuje. <…> Od dětství jsme si nezvykli na kulturu čtení a akceptování textů," řekl novinář.

Drozdov dodal, že Ukrajina je tou zemí, kde má větší význam právě vizuální informace.

„Pro nás není důležité to, co je ve skutečnosti, ale to, jak to vypadá. Na volbách u nás nekonkurují texty a myšlenky, ale obrázky — televizní klipy, vizuální reklama… V takové zemi je velmi těžko," řekl.

Ostap Drozdov je autorem dvou románů. Kromě spisovatelské a novinářské činnosti vede přednášky a také se účastní kulatých stolů a diskuzí.