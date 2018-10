Britský ministr zahraničí vyzývá EU k tomu, aby se z ní nestalo vězení „podobné SSSR“

„Co se stalo s jistotou a ideály evropského snu? Evropská unie byla založena, aby hájila svobodu. To Sovětský svaz zakazoval lidem vycestovat," řekl Hunt v nedělním projevu na sjezdu Konzervativní strany.

© AFP 2018 / Justin Tallis Velká Británie dislokuje v Norsku 800 námořních pěšáků a příslušníků speciálních jednotek

Hunt kritizoval také politiku EU na jednáních s Británií o brexitu a prohlásil, že EU trestá Spojené království za jeho rozhodnutí vystoupit z unie. Již dříve země EU zamítly plán britské premiérky Theresy Mayové , který předpokládal vytvoření zóny volného obchodu mezi Velkou Británií a EU. Plán by měl mít společný rejstřík průmyslového zboží a zemědělské produkce. Rozhodnutí EU v podstatě dostalo jednání do slepé uličky, a to půl roku před odchodem Velké Británie z unie.

„Ponaučení z dějin je zcela jasné. Když změníte Evropskou unii na vězení, přání opustit tuto unii nebude menší, ale větší. A my nebudeme jedinými vězni, kteří chtějí utéct. Odmítnete-li přátelskou ruku, kterou vám podala naše premiérka, obrátíte se zády k partnerství, které dalo Evropě větší bezpečnost, větší svobodu a větší možnosti než kdykoli předtím," zdůraznil Hunt.

Ministr zahraničí kritizoval i návrhy EU na zachování Severního Irska v sestavě Celní unie ve jménu plnění Velkopáteční dohody. Dále prohlásil, že Británie nikdy nebude souhlasit s existencí hranice na svém území.

Velká Británie má opustit EU 29. března 2019.