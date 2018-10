Vědci oznámili, kdy zanikne vesmír

Vesmír bude existovat ještě přibližně 140 miliard let, což je 10krát více než je věk pozorovaného světa, který činí asi 13,8 miliard let. Průzkum mezinárodního týmu vědců byl zveřejněn v elektronické knihovně arXiv.org a byl publikován v časopise Publications of the Astronomical Society of Japan. O celé události píše japonský deník Asahi Shimbun.