Oficiální mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov se nevyjádřil k termínu dodání protiletadlového raketového komplexu S-300 do Sýrie. V pondělí 1. října o tom informovala ruská média.

„Zatím k danému tématu nemáme co říct," prohlásil Peskov, když odpovídal na danou otázku.

Podle ruských novin Kommersant by měly být dodávky záhajeny dvěma až čtyřma objekty, ale v případě potřeby může být toto množství navýšeno. Systém protivzdušné obrany by měl podle dohod s Damaškem pokrýt objekty na pobřeží Středozemního moře, a rovněž by měl zahrnovat kontrolu syrských hranic s Izraelem, Jordánskem, Libanonem a Irákem.