„Dosáhli jsme úplného dna!“: Macronovi se vysmáli za fotografii s muži tmavé pleti (FOTO)

Francouzská veřejnost vystavila nemilosrdné kritice svého prezidenta Emmanuela Macrona, a to kvůli fotografii s mladými muži tmavé pleti. O události píše Sputnik Francie.

Fotografie byly pořízeny během prezidentovy návštěvy na ostrově Svatý Martin v Karibském moři, který loni zasáhl hurikán Irma.

© AFP 2018 / Eliot Blondet Francouzský prezident Emmanuel Macron na ostrově Svatý Martin

Na jedné z fotografií polonahý muž, kterého Macron objal, ukazuje na kameru vztyčený prostředníček.

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 30. září 2018

​„Musíš se chovat slušně. Neříkej mi Manu, ale pane prezidente." To je odkaz na incident, k němuž došlo v polovině léta. Tehdy Macron napomenul mladíka kvůli neuctivému chování během oficiální ceremonie.

Reakce uživatelů internetu na sebe nenechala dlouho čekat.

„Téměř nic nezbylo. Pouze kousíčky cti, které se ztrácí v noci vulgárnosti. Prezidentův oblek je najednou příliš široký," píše Robert Menard.

„Další fotografie do rodinného alba Macrona."

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*…..

Il reste 3ans1/2..pour le remplir un peu plus..😡🤢🤮.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30. září 2018

​„Co mě na tomto snímku zaráží, je skutečnost, že Macron nevyžadoval, aby se tito dva mladí muži oblékli tak, jak se patří. To on je prezidentem celé země a měl by být přijat s určitou úctou," žasne Gabriel Robin.

„Dosáhli jsme úplného dna! Teď jsem si zcela jist Macronovou neschopností plnit svou funkci!" dodává Karim Ouchikh.