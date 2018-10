Energetické blokádě odzvonilo? Na Krymu byly otevřeny nové tepelné elektrárny

První bloky Tavričeské a Balaklavské tepelné elektrárny na Krymu byly spuštěny na plný výkon. Uvedl to náměstek ministra energetiky Andrej Čerezov.

Jako první začala v pondělí večer fungovat stanice Tavričeská a asi v osm hodin ráno byl spuštěn také blok Balaklavské elektrárny.

„Znamená to, že kapacitu 500 MW máme — kromě toho, co je přenášeno přes energetický most," prohlásil Čerezov.

Poznamenal, že spuštění elektráren předcházela složitá práce při přeměně hlavních sítí na poloostrově. Zejména byla kvůli dodávce energie z nových tepelných elektráren uzavřena Západní-krymská linka vysokého napětí.

V současné době byly první etapy obou stanic zkontrolovány a jsou připraveny k provozu. Nicméně jejich konečné uvedení do provozu se uskuteční až v průběhu měsíce. Současně již započaly kontroly pro vydávání povolení ke spuštění dalších bloků.

Výstavbu obou tepelných elektráren provádí společnost VO Technopromexport, která je součástí společnosti Rostech. Staví Tavričeskou stanici v Simferopolu a Balaklavskou stanici v Sevastopolu. Každá z nich má kapacitu 470 MW.

Energetická blokáda Krymu

Krym byl v noci 22. listopadu 2015 zcela odpojen od elektrického proudu. Kvůli zničení podpěr přestaly fungovat všechny čtyři elektrické přenosové linky pocházející z Ukrajiny. Na poloostrově byl zaveden nouzový režim a plány nouzových výpadků elektřiny.

Situace se zlepšila poté, co byl postupně uveden do provozu energetický most z Krasnodarského kraje o kapacitě 800 MW. Jeho poslední čtvrtá část byla zprovozněna v květnu roku 2016.